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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تعيّن 10 نساء بمواقع قيادية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:37 ص
تعيّن نساء بمواقع
تعيّن نساء بمواقع قيادية
وكالات
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عيّنت السعودية عشر نساء في مواقع قيادية في رئاسة شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مكة والمدينة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس" يعدّ تعيين النساء في مواقع قيادية عليا بالمؤسسات الدينية خطوة نادرة في المملكة التي تشهد حملة تحديث واسعة يقودها وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتم تعيين النساء في إدارات مختلفة إدارية وتقنية، وفق بيان صادر عن الرئاسة العامة للحرمين الشريفين.

وقال البيان إن القرار يأتي من حرص رئاسة الحرمين على مواكبة رؤية المملكة 2030 "وتمكينا للمرأة السعودية ذات التأهيل العالي والقدرات الكبيرة".

وبحسب وسائل الإعلام السعودية فقد عيّنت رئاسة الحرمين 41 امرأة في السابق في مواقع قيادية عام 2018.

ووصل عدد النساء العاملات في السعودية إلى 1.03 مليون في الفصل الثالث من عام 2019، أي 35 بالمئة من إجمالي القوة العاملة، مقابل 816 ألفا عام 2015، وفق بيانات رسمية.

وسمحت الإصلاحات في المملكة للمرأة بقيادة السيارة وارتياد دور السينما والحفلات والأماكن العامة.

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