عقب حالة الجدل.. الأنبا يوأنس: أخطأت فى حق أحد الإخوة المباركين

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شهدت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؛ حالة من الجدل عقب انتشار فيديو للانبا يؤانس أسقف أسيوط، أثناء ترأسه زفة السيدة العذراء مريم بدير درنكة؛ حيث ظهر خلالها اعتدائه بالضرب على رأس أحد المصلين أثناء مسكه يده ومحاولة تقبيله؛ الأمر الذي طالب البعض به البابا تواضروس الثاني، التحقيق في الواقعة.وقال الكاتب والباحث كريم كمال رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن في تصريحات خاصة لـ"الدستور"؛ إن تصرف نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط مع الرجل الذي حاول تقبيل يده في اعتقادي السبب الأساسي له هو انتشار فيروس كورونا ومنع السلام باليد في الكنائس والمزارات الدينية، مضيفًا: وإن كان البعض يرى أن نيافته دفع الرجل بقوة فأنا أرى أنه تصرف غير مقصود في ظل انتشار فيروس خطير يصيب الإنسان بالمس أو المصافحة ووجود زفة تتحرك والأسقف يتحرك معها فظهرت الدفعة قوية.وأضاف كمال، يجب أن نلتمس العذر لرجال الدين الذين يقومون بواجباتهم الدينية في ظل ظروف صعبة للغاية وأيضا يجب أن ندرك أن رجل الدين إنسان في أول وآخر الأمر ومن حقه أن يحمي نفسه من الإصابة بالفيروس نتيجة المصافحة.ويشار إلى أنه عقب انتشار فيديو الاعتداء؛ وغضب العديد من الأقباط؛ قدم الأنبا يؤانس اعتذاره عن الواقعة خلال ترؤسه قداس أمس الأحد.وقال الأنبا يؤانس في عظة القداس: أن أحد الأخوة المباركين البسطاء أثناء مرور موكب دورة السيدة العذراء مريم أمسك بعصا الرعاية الخاصة بي وشدها لكى يأخذ البركة؛ فأنا ميزاني اختل وانا ليس بحمل مثل هذه الشدة.مضيفًا: الحقيقة أنا ضربته على رأسه وهذا خطأ منى وأنا لم أعرف كيف أصل إليه فمن فضلكم الذي يعرفه يحضره إلى لكي أقبل رأسه.