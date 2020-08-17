حظك اليوم.. برج الدلو الإثنين 17 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الدلو اليوم الإثنين الموافق 17 أغسطس 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: قد ترى أن الأمور تتطلب مواجهة الحقائق، وهذا يكون في مصلحة موقعك بما أنك واثق بقدراتك.عاطفيًا: عليك أن تساند الحبيب خلال هذا اليوم فهو في أمسّ الحاجة إليك جراء ما يعانيه.صحيًا: تألقك يعود إلى الرياضية التي تهبك شيئًا أكثر من الجاذبية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.