حظك اليوم.. برج الجدى الإثنين 17 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجدي، اليوم الإثنين الموافق 17 أغسطس 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: لن تعاكسك الظروف، ولن تتعرض لإهانة، بل تسمع أخبارًا طيبة تفرح قلبك.عاطفيًا: مشاعر الحبيب تتغير فجأة تجاهك، حاول معرفة الأسباب لتدارك الأمور قبل تفاقمها.صحيًا: انتبه أكثر الى توقيت التمارين الرياضية، ومارسها بانتظام فهي تؤمن لك راحة كبرى.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.