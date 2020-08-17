حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 17 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس، اليوم الإثنين، الموافق 17 أغسطس 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يحالفك الحظ ويولّد بعض الحركة في الأمور المالية، وتتغلب على بعض التحديات وتحدد الأولويات.عاطفيًا: تندمج في أجواء العلاقة الجديدة، ماذا تنتظر ولماذا لا تحسم قراراتك مع الحبيب؟.صحيًا: لا تجادل في أمور صحية لا تعرف عنها شيئًا، وسّع آفاق معرفتك قبل المناقشة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.