حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 17 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان، اليوم الإثنين، الموافق 17 أغسطس 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: سلسلة من المواقف الحاسمة تضطر إلى اتخاذها قريبًا، وذلك يكون له مردود إيجابي على مستقبلك المهني.عاطفيًا: تعمل على تبديد سوء التفاهم، لكنّك ترزح تحت الضغوط، ما يدفعك في بعض الأحيان إلى رفض الأمر الواقع.صحيًا: أترك أمر تقرير ما هو مناسب من الغذاء لك لأصحاب الشأن، ما عليك سوى التقيد بالتعليمات.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.