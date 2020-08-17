حظك اليوم.. برج العذراء الإثنين 17 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العذراء اليوم الإثنين الموافق 17 أغسطس 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: المعاكسة الفلكية من القمر الجديد والشمس من الأسد قد تولد تشنجات وسوء تفاهم الجوّ دقيق جدًا، ولكنه يشير إلى تفاهم كبير لحل بعض المشكلات.عاطفيًا: قد تمتنع عن التعبير عن رغباتك، أو تشعر بفقدان الحماسة للاشتراك في المناسبات الاجتماعية مع الشريك.صحيًا: قد تندم لاحقًا إذا تأخرت عن القيام بالتمارين الرياضية المفيدة لك، ولا سيما للتخلص من البدانة المفرطة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.