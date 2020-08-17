حظك اليوم.. برج الأسد الإثنين 17 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الأسد اليوم الإثنين الموافق 17 أغسطس 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: ولادة القمر الجديد في برجك تحمل إليك النجاح والربح المادي والمعنوي لذلك استعدّ للنجاح الذي ستحققه بعد الجهد الكبير والتفاني في أداء مهامك.عاطفيًا: لا تخفِ الأسرار عن الحبيب، من شأن ذلك أن يفقده ثقته بك ويبعده عنك.صحيًا: تجد نفسك ضحية بعض الابتزاز، ما يدفعك الى الغضب والثورة، أو يجعلك في موقع منافسة مع خصم شرس.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.