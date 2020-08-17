تسليم 60 منزلًا ريفيًا بالوادى الجديد خلال 4 أشهر

أكد المهندس عادل عمر، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادى الجديد، مساء الأحد، أنه يجري الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية لمشروع إنشاء القرى النموذجية بشراكة بنك مصر، بواقع 60 منزلًا ريفيًا بعزبة طليب شمال مركز الخارجة، وذلك بتكلفة 12 مليون جنيه.وأكد وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، قرب الانتهاء من الأعمال الجارية طبقا للبرنامج الزمني المحدد على أن يتم تسليم المشروع خلال 4 أشهر من الآن، وذلك تمهيدا لتوزيع المنازل على المواطنين المتقدمين والمقبولين، وفقًا للشروط المعلن عنها سابقًا.وأشار إلى تشكيل لجنة برئاسة الشئون القانونية بديوان عام المديرية لمتابعة إجراءات التسليم فور الانتهاء من أعمال الإنشاء والتشطيبات النهائية.وأضاف عمر أنه سيتم الإعلان، خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق مع رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، الانتهاء من توصيل المرافق والكهرباء وحفر الآبار الزراعية وإنشاء محطات تنقية لخدمة 104 منازل ريفية بالتعاون مع البنك الأهلى، والتى جرى تفقدها خلال الفترة الماضية، بحضور محمد السمان هارون مدير الميزانية ومدير العلاقات العامة بمديرية الإسكان.وكانت محافظة الوادى الجديد قد انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع القرى النموذجية بمدينة الخارجة، والتى تضم 3 قرى نموذجية، بحيث تشمل كل قرية منازل ريفية مطورة وأراضى زراعية جاهزة للاستصلاح والاستزراع، وذلك بتمويل من البنوك الحكومية ودعم الجمعيات الأهلية.