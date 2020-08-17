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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:55 ص
طقس حار
طقس حار
الدستور
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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا، لطيف على القاهرة والوجه البحري، معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ليل]ا.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد نشاطًا للرياح على السواحل الشمالية الغربية، كما تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وعن الرطوب، قال الخبراء، إن القاهرة والوجه البحري تتعرضان لنسبة رطوبة عظمى 82% وصغرى 25%، والسواحل الشمالية عظمى 92% وصغرى 50%، وشمال الصعيد عظمى 50% وصغرى 18%، وجنوب الصعيد عظمى 25% وصغرى 12%.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 24
الإسكندرية 32 26
وادى النطرون 36 25
طنطا 35 24
شبين الكوم 36 24
دمنهور 34 25
بلطيم 32 25
مطروح 31 24
السلوم 33 23
سيوة 38 20
بورسعيد 32 25
دمياط 32 25
الزقازيق 36 25
المنصورة 35 24
الإسماعيلية 37 22
السويس 37 24
العريش 34 23
رفح 33 23
رأس سدر 37 25
نخل 38 18
نويبع 37 29
طابا 37 27
كاترين 32 18
الطور 34 27
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 40 29
مرسى علم 39 29
الفيوم 37 24
بنى سويف 37 24
المنيا 39 24
أسيوط 40 24
سوهاج 40 26
قنا 41 27
الأقصر 42 27
أسوان 43 28
إدفو 43 28
أبوسمبل 43 26
الوادى الجديد 42 26
شلاتين 37 28
أبو رماد 35 29
حلايب 34 30
رأس حدربة 34 30

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