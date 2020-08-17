الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا، لطيف على القاهرة والوجه البحري، معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ليل]ا.ومن المتوقع أن تشهد البلاد نشاطًا للرياح على السواحل الشمالية الغربية، كما تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.وعن الرطوب، قال الخبراء، إن القاهرة والوجه البحري تتعرضان لنسبة رطوبة عظمى 82% وصغرى 25%، والسواحل الشمالية عظمى 92% وصغرى 50%، وشمال الصعيد عظمى 50% وصغرى 18%، وجنوب الصعيد عظمى 25% وصغرى 12%.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 36 24الإسكندرية 32 26وادى النطرون 36 25طنطا 35 24شبين الكوم 36 24دمنهور 34 25بلطيم 32 25مطروح 31 24السلوم 33 23سيوة 38 20بورسعيد 32 25دمياط 32 25الزقازيق 36 25المنصورة 35 24الإسماعيلية 37 22السويس 37 24العريش 34 23رفح 33 23رأس سدر 37 25نخل 38 18نويبع 37 29طابا 37 27كاترين 32 18الطور 34 27شرم الشيخ 39 30الغردقة 40 29مرسى علم 39 29الفيوم 37 24بنى سويف 37 24المنيا 39 24أسيوط 40 24سوهاج 40 26قنا 41 27الأقصر 42 27أسوان 43 28إدفو 43 28أبوسمبل 43 26الوادى الجديد 42 26شلاتين 37 28أبو رماد 35 29حلايب 34 30رأس حدربة 34 30