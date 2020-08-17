«تلجرام» يطلق خدمة الاتصال عبر الفيديو فى عيد ميلاده السابع

أعلن مصممو تطبيق "تلجرام" عن إطلاق خدمة الاتصالات عبر الفيديو في التطبيق، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لتدشينه.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أشار الموقع الرسمي لـ"تلجرام " إلى أنه سيكون بإمكان المستخدم الانتقال بين الاتصال الصوتي والاتصال عبر الفيديو أثناء المكالمة.كما ستسمح الخدمة الجديدة بتبادل الرسائل النصية عبر التطبيق أثناء الاتصال عبر الفيديو من دون إنهاء الاتصال.يذكر أن تطبيق "تلجرام" أطلقه الروسي بافيل دوروف، مؤسس أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في روسيا "vk.com"، في عام 2013.ويبلغ عدد مستخدمي "تلجرام" في الوقت الحالي أكثر من 400 مليون مستخدم حول العالم.