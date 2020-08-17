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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاشتباه بإصابة صحفيين رافقوا رئيس الوزراء الروسى بكورونا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:31 ص
ميخائيل ميشوستين
ميخائيل ميشوستين
وكالات
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أكد المكتب الصحفي للحكومة الروسية أن، عدة صحفيين من المجموعة المرافقة لرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في جولته بالشرق الأقصى الروسي، يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

و حسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" ذكر المكتب الصحفي، أنه تم اتخاذ الإجراءات الضرورية وعزل الصحفيين وتقديم المساعدة الطبية اللازمة لهم.

وأشار إلى أن، ذلك لن يؤثر على جدول أعمال رئيس الوزراء.

وفي وقت سابق تم تأكيد إصابة مفوض الرئيس الروسي في دائرة الشرق الأقصى الفدرالية يوري تروتنيف بفيروس كورونا، ما أجبره عن الامتناع عن المشاركة في جولة العمل لرئيس الوزراء، التي يقوم بها من 13 وحتى 18 أغسطس.

وفي أواخر أبريل الماضي أصيب رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين نفسه بفيروس كورونا، وتعافى منه في وقت لاحق في منتصف مايو الماضي.

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