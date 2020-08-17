ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا فى باكستان إلى 288717 حالة مؤكدة

سجلت باكستان 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، و6 حالات وفاة.وأفاد المركز الوطني الباكستاني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 288،717 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6168 حالة وفاة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.وأشار المركز إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 266.301 حالة، بينما توجد 769 حالة في وضع حرج، وتم تسجيل 15.378 حالة في العاصمة إسلام آباد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.