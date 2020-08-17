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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون: على الاتحاد الأوروبى دعم المحتجين السلميين فى بيلاروس

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:37 ص
ماكرون
ماكرون
وكالات
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاتحاد الأوروبي لدعم المظاهرات في بيلاروس التي خرجت عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية هناك.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال ماكرون: "على الاتحاد الأوروبي أن يكمل حشد الدعم لمئات الآلاف من مواطني بيلاروس، والذين يحتجون سلميا للمطالبة باحترام حقوقهم وحريتهم وسيادتهم".

وشارك عشرات الآلاف من معارضي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مظاهرة احتجاجية، بعد ساعات من تجمع لأنصاره وسط العاصمة مينسك.

وتجمع أنصار المعارضة عند النصب التذكاري للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وتوجهوا إلى ساحة الاستقلال وسط العاصمة، حيث اختتمت قبل ذلك مظاهرة لأنصار ألكسندر لوكاشينكو.

وطالب معارضو الرئيس البيلاروسي برحيله من منصب الرئاسة وإطلاق سراح المعتقلين خلال احتجاجات الأيام الماضية.

واستمرت المظاهرة نحو 5 ساعات دون أي تدخل من قبل الشرطة ووسط أجواء هادئة، انسحب المحتجون بعدها من ساحة الاستقلال في المساء، واعتصم البعض عند اثنين من السجون، حيث يحتجز السياسيون المعارضون البارزون سيرغي تيخانوفسي وفيكتور باباريكو ونيكولاي ستاتكيفيتش.

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