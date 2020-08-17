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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

برشلونة يحسم الجدل حول رحيل ميسى

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:56 ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
وكالات
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نفى تقرير صحفي إسباني صحة الأنباء التي ترددت مؤخرًا، حول رغبة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة في الرحيل عن النادي الكتالوني العريق.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المقربة من النادي الكتالوني عن مصادر إدارية داخل أسوار برشلونة، أن الرئيس بارتوميو، والرئيس التنفيذي أوسكار جراو، والسكرتير الفني إريك أبيدال، لم يتلقوا أي رسالة من ميسي تفيد برغبته في الرحيل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى التواصل مع بعض المقربين من ميسي، لكن لا يوجد حتى الآن تأكيد أو رفض من جانبهم لهذه المعلومات.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد نشرت في الساعات الماضية أنباء تفيد بأن ميسي أبلغ إدارة برشلونة أنه يريد الرحيل فورًا عن النادي، على خلفية الخسارة التاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني أمس الأول بنتيجة 8-2 ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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