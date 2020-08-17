رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 23101 إصابة جديدة بفيروس كورونا و620 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:37 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
أ ش أ
طباعة
علنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 23101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و620 وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

ذكرت صحيفة "تريبونا البرازيلية" على موقعها الإلكتروني، أن البرازيل سجلت حتى الآن ثلاثة ملايين و340 ألفًا و197 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ إجمالي وفياتها 107852 حالة وفاة، وشفاء نحو 2.43 مليون حالة.

وتحتل البرازيل حاليًا المركز الثاني بين دول العالم في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس بعد الولايات المتحدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

الأهلي يعلن الاستغناء عن شريف إكرامي

«رطوبة عظمى».. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الإثنين

وزير النقل يكشف عن موقف الفئات المستثناة من زيادة أسعار المترو

«تعالجنا غصبن عليك».. الاعتداء على طبيب مصري في الكويت

الصور

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

الأكثر قراءة

«التموين»: توقف منظومة نقاط الخبز وصرف السلع 9 ساعات الثلاثاء

خاص| أول تعليق من إكرامي الشحات على طرد نجله من الأهلي

الباز للمصريين: لا تثقوا في كورونا.. والموجة الثانية قد تكون أكثر شراسة

يغتصب طفلًا ويقتله ويلقى جثته فى الحمام بالفيوم

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

هكذا دعم السادات نادية الجندي سرًا.. فردت جميله بطريقة غريبة في عدة أفلام

حاول الناصريون اغتياله ومبارك تدخل لوقفها.. قصة مقالات أنيس منصور ضد عبدالناصر

«مشاهدي الساخنة مع الزعيم عادية وسأكررها».. اعترافات شيرين عن أفلامها مع عادل إمام

«كنت أصغر منتجة سينمائية فى العالم».. لماذا اعتزلت الطفلة «فيروز» الفن؟

نجم الساعة

جنات بعد طرح ألبومها الجديد «أنا فى انتظارك»: «إحنا مش فى زمن السنجل»

منوعات

روبوت لاستكشاف عيوب خطوط الأنابيب الصلب.. مشروع تخرج لطلاب بـ«هندسة حلوان»

تفاصيل موعد فتح الطيران الدولى السعودى 2020.. والجوازات السعودية توضح الأمر

«البلكونة مش للكراكيب».. شيرين حوّلت شرفتها إلى لوحة فنية (فيديو)

بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.. كريم توفر لعملائها فرصة للتبرع ومساعدة سكان بيروت

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «2»
د. منى حلمى
«إنه الدم».. رواية نوال السعداوى من وحى ثورة يناير 2011
ماجد حبته
حمقى فى دار الحكمة!
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
المزيد

الثقافة

ماركيز ومرسيدس بارشا.. مسيرة دعم رغم المخاطر

«أسبوع العلوم العربى» ينظم جلسة قراءة قصص للأطفال

مثقفون يهاجمون لائحة «قومي الترجمة»: تُعارض التفاعل مع ثقافات الآخر

محمود نسيم: حلمى سالم كان قيمة متجددة