البرازيل تسجل 23101 إصابة جديدة بفيروس كورونا و620 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

علنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 23101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و620 وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.ذكرت صحيفة "تريبونا البرازيلية" على موقعها الإلكتروني، أن البرازيل سجلت حتى الآن ثلاثة ملايين و340 ألفًا و197 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ إجمالي وفياتها 107852 حالة وفاة، وشفاء نحو 2.43 مليون حالة.وتحتل البرازيل حاليًا المركز الثاني بين دول العالم في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس بعد الولايات المتحدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.