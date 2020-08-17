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الكرازة

كلية اللاهوت الأسقفية: استمرار تلقى طلبات الالتحاق حتى 31 أغسطس

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:54 ص
كلية اللاهوت الأسقفية
كلية اللاهوت الأسقفية
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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أعلنت كلية اللاهوت الأسقفية استمرارها في تلقى طلبات الراغبين في الالتحاق بالكلية للعام الأكاديمي 2020 2021 وذلك حتى الـ31 من أغسطس الجاري.

ووضعت الكلية عدة شروط للالتحاق أهمها المعيار الروحي؛ إذ ينبغس على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحي، بالإضافة إلى المعيار الأكاديمي الذي يتمثل في المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.

وأضاف المطران سامي فوزي، عميد كلية اللاهوت، في بيان له: "نقبل المتقدمين من أي خلفية طائفية أو لاهوتية مهما تكن على أن تكون لديه الرغبة في العبادة والدراسة والحياة كجزء من مجتمع الكلية بحسب التقليد الأسقفي مشيرة إلى المعايير المالية والتى تتضمن قدرة الطالب على سداد مصاريف الدراسة ( 2000 جنيه مصرى سنويا)".

الجدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005 وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين للكهنوت من أجل خدمة الكنيسة.

كلية اللاهوت الاسقفية (AST) هي مشروع استراتيجي لأقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر، تأسست عام 2005، وبلغ عدد الملتحقين لأكثر من 130 طالبًا وطالبة من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.

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