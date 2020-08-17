حظك اليوم.. برج الجوزاء الإثنين 17 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجوزاء، اليوم الإثنين، الموافق 17 أغسطس 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: القمر الجديد في برج الأسد يجعلك مقررًا لمصيرك، ويتحدث عن خطة أو عن حلف جديد أو عن عقد مهم تبحثه، عليك أن تكون واعيًا جدًا في العمل.عاطفيًا: الوضع يتطلّب منك تفهّمًا للحبيب ولمواقفه، حرصًا على استقرار العلاقة وحمايتها من أي توتّر.صحيًا: اضطرابات معوية تزعجك وتسبب لك آلامًا خفيفة، فراجع الطبيب لمعرفة السبب ولوصف العلاج المناسب.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.