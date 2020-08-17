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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 17 أغسطس 2020

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:17 ص
برج الثور
برج الثور
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور اليوم الإثنين الموافق 17 أغسطس 2020، والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: لا تناسبك مواقع الكواكب الشمس والقمر الجديد من الأسد ما يجعلك تشكو التأخير والإنزعاج، وتبدو غير مسيطر على الأوضاع، حاول أن تتجنّب الالتباس والنزاع.

عاطفيًا: تقدّم حججًا وتبدو مقنعًا في الحوار مع الشريك، فيرتاح إلى كلامك، ويشعر بأنّ صفحة جديدة من العلاقة قد فتحت.

صحيًا: قد تشعر في بعض الأحيان بالتعب أو بالانخفاض المعنوي جراء الإرهاق الكبير.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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