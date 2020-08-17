حظك اليوم.. برج الحمل الإثنين 17 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحمل، اليوم الإثنين، الموافق 17 أغسطس 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: ولادة القمر الجديد في الأسد الصديق تجعلك تقوم بخطوة فعالة وتلفت الأنظار والإعجاب، ترتاح إلى الظروف الايجابية والمطمئنة، ودعم لموقفك ورؤية مشتركة للأمور.عاطفيًا: لا بدّ من أنك تحتاج إلى تعاطف الحبيب وإلى وقوفه بقربك في أصعب الظروف التي تمر بها.صحيًا: تكثر السهرات في الصيف، وتناول المشروبات الروحية، عليك الانتباه جيدًا إلى معدتك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.