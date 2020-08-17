سيامة ثلاثة دياكونيين بسمالوط

ترأس نيافة الأنبا بفنوتيوس، مطران إيبارشية سمالوط، صباح أمس الأحد، سيامة ثلاثة من خدامها في درجة "دياكون".كان نيافته قد صلى قداس الأحد الثاني من شهر مسرى، صباح أمس بكاتدرائية مخلص العالم بمقر مطرانية سمالوط، وخلاله تمم صلوات سيامة الدياكونيين الجدد، وهم: دياكون ميلاد رزق الله، دياكون حنا منير، ودياكون صموئيل سمير.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الجمعة، صوم السيدة العذراء مريم الذي يستمر لمدة 15 يومًا ينتهي في 22 أغسطس الجاري.وأعلنت الكنيسة، إقامة نهضات الصوم وبثها "أونلاين"، منعًا للتجمعات لانتشار فيروس كورونا المستجد، لا سيما أن نهضات صوم العذراء تشهد مشاركة جماهيرية بين الأقباط، وأن عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سيشاركون "أونلاين" في نهضات الكنيسة لصوم العذراء، وفقًا لجدول أعدته الكنائس الأرثوذكسية المختلفة بالإيبارشيات.