الأنبا باخوم يترأس السيامة الإنجيلية للراهب بطرس الكرملى

احتفلت الرهبنة الكرملية بمصر بالسيامة الإنجيلية للراهب بطرس الكرملي بوضع يد نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية ببازيليك سانت تريز بشبرا.جاء ذلك بحضور الأب باتريك، الرئيس الإقليمي للرهبنة الكرملية بمصر، والعديد من الآباء الكهنة والرهبان الكرمليين والراهبات والشعب الذي جاء للاحتفال.وتخلل القداس الإلهي الكلمة الروحية من نيافة الأنبا باخوم، والتي احتوت على معنى الرحمة ورحمة الله للإنسان، وأن ثبات الإنسان في الله يجعله مثمر في كل جوانب حياته.وأكمل نيافته بشكر الله على الدعوات التي تثمر في العائلات، وفي ختام القداس ألقى الأب باتريك كلمته التي احتوت على العديد من النقاط ومنها شكر لله على كل الدعوات التي يدعوها الله لأولاده.كما وجه الشكر للعائلات التي تشجع على الدعوات، واختتم كلمته بشكر نيافة الأنبا باخوم وسيامته الإنجيلية للأخ بطرس باسم الرهبنة الكرملية، كما اختتم اليوم بالبركة الرسولية الختامية من نيافة الأنبا باخوم لجميع الحضور والتقاط الصور التذكارية.