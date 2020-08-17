حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 17 أغسطس 2020
الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:42 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 17 أغسطس 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: ولادة القمر الجديد في الأسد الصديق تجعلك تقوم بخطوة فعالة وتلفت الأنظار والإعجاب، ترتاح إلى الظروف الايجابية والمطمئنة، ودعم لموقفك ورؤية مشتركة للأمور.
عاطفيًا: لا بدّ من أنك تحتاج إلى تعاطف الحبيب وإلى وقوفه بقربك في أصعب الظروف التي تمر بها.
صحيًا: تكثر السهرات في الصيف وتناول المشروبات الروحية، عليك الانتباه جيدًا إلى معدتك.
الثور
مهنيًا: لا تناسبك مواقع الكواكب الشمس والقمر الجديد من الاسد ما يجعلك تشكو التأخير والانزعاج، وتبدو غير مسيطر على الأوضاع، حاول أن تتجنّب الالتباس والنزاع.
عاطفيًا: تقدّم حججًا وتبدو مقنعًا في الحوار مع الشريك، فيرتاح إلى كلامك، ويشعر بأنّ صفحة جديدة من العلاقة قد فتحت.
صحيًا: قد تشعر في بعض الأحيان بالتعب أو بالانخفاض المعنوي جراء الإرهاق الكبير.
الجوزاء
مهنيًا: القمر الجديد في برج الأسد يجعلك مقررًا لمصيرك ويتحدث عن خطة أو عن حلف جديد أو عن عقد مهم تبحثه، عليك أن تكون واعيًا جدًا في العمل.
عاطفيًا: الوضع يتطلّب منك تفهّمًا للحبيب ولمواقفه، حرصًا على استقرار العلاقة وحمايتها من أي توتّر.
صحيًا: اضطرابات معوية تزعجك وتسبب لك آلامًا خفيفة، فراجع الطبيب لمعرفة السبب ولوصف العلاج المناسب.
السرطان
مهنيًا: عوامل إيجابية وبنّاءة على الصعيد المهني، تترافق مع مستحقاتك المالية المحقة وتحقيق أهدافك.
عاطفيًا: تفرحك الأجواء وتنقلك إلى موقع آخر، فتعيش مغازلة جميلة مع الشريك تذكرك بالأيام الخوالي.
صحيًا: خفف قدر الإمكان من الأنشطة غير المفيدة والمرهقة مقابل حفنة من المال.
الأسد
مهنيًا: ولادة القمر الجديد في برجك تحمل اليك النجاح والربح المادي والمعنوي، لذلك استعدّ للنجاح الذي ستحققه بعد الجهد الكبير والتفاني في أداء مهامك.
عاطفيًا: لا تخفِ الأسرار عن الحبيب، من شأن ذلك أن يفقده ثقته بك ويبعده عنك.
صحيًا: تجد نفسك ضحية بعض الابتزاز، ما يدفعك إلى الغضب والثورة، أو يجعلك في موقع منافسة مع خصم شرس.
العذراء
مهنيًا: المعاكسة الفلكية من القمر الجديد والشمس من الأسد قد تولد تشنجات وسوء تفاهم الجوّ دقيق جدًا، ولكنه يشير إلى تفاهم كبير لحل بعض المشكلات.
عاطفيًا: قد تمتنع عن التعبير عن رغباتك، أو تشعر بفقدان الحماسة للاشتراك في المناسبات الاجتماعية مع الشريك.
صحيًًا: قد تندم لاحقًا إذا تأخرت عن القيام بالتمارين الرياضية المفيدة لك، ولا سيما للتخلص من البدانة المفرطة.
الميزان
مهنيًا: سلسلة من المواقف الحاسمة تضطر إلى اتخاذها قريبًا، وذلك يكون له مردود إيجابي على مستقبلك المهني.
عاطفيًا: تعمل على تبديد سوء التفاهم، لكنّك ترزح تحت الضغوط، ما يدفعك في بعض الأحيان إلى رفض الأمر الواقع.
صحيًا: أترك أمر تقرير ما هو مناسب من الغذاء لك لأصحاب الشأن، ما عليك سوى التقيد بالتعليمات.
العقرب
مهنيًا: قد تقحم نفسك في نزاع مع أحد النافذين في العمل أو في السياسة، ما يرهقك نفسيًا وجسديًا.
عاطفيًا: سارع إلى التقرب من الحبيب بحنان ولطف، واستغلّ موهبتك وكلامك العذب لتشجيعه على البوح والإفصاح عن مشكلاته وهمومه.
صحيًا: حاول بين الحين والآخر أن تخصص أكبر وقت ممكن لممارسة هواياتك المفضلة ولا سيما المشي في أحضان الطبيعة.
القوس
مهنيًا: يحالفك الحظ ويولّد بعض الحركة في الأمور المالية وتتغلب على بعض التحديات وتحدد الأولويات.
عاطفيًا: تندمج في أجواء العلاقة الجديدة، ماذا تنتظر ولماذا لا تحسم قراراتك مع الحبيب؟.
صحيًا: لا تجادل في أمور صحية لا تعرف عنها شيئًا، وسّع آفاق معرفتك قبل المناقشة.
الجدي
مهنيًا: لن تعاكسك الظروف، ولن تتعرض لإهانة، بل تسمع أخبارًا طيبة تفرح قلبك.
عاطفيًا: مشاعر الحبيب تتغير فجأة تجاهك، حاول معرفة الأسباب لتدارك الأمور قبل تفاقمها.
صحيًا: انتبه أكثر الى توقيت التمارين الرياضية، ومارسها بانتظام فهي تؤمن لك راحة كبرى.
الدلو
مهنيًا: قد ترى أن الأمور تتطلب مواجهة الحقائق، وهذا يكون في مصلحة موقعك بما أنك واثق بقدراتك.
عاطفيًا: عليك أن تساند الحبيب خلال هذا اليوم، فهو في أمسّ الحاجة إليك جراء ما يعانيه.
صحيًا: تألقك يعود إلى الرياضية التي تهبك شيئًا أكثر من الجاذبية.
الحوت
مهنيًا: تؤدي دورًا إيجابيًا وتتلقى معلومات جيدة، حاول أن تصغي الى حاجات الآخرين، وانفتح على تغيير واحتمالات جديدة.
عاطفيًا: ظروفك الشخصية والعائلية تبعدك عن الحبيب هذا اليوم لكنها لا تنسيك واجباتك تجاهه.
صحيًا: من الضروري مراجعة طبيبك في حال شعرت أن دقات قلبك غير منتظمة.
الحمل
مهنيًا: ولادة القمر الجديد في الأسد الصديق تجعلك تقوم بخطوة فعالة وتلفت الأنظار والإعجاب، ترتاح إلى الظروف الايجابية والمطمئنة، ودعم لموقفك ورؤية مشتركة للأمور.
عاطفيًا: لا بدّ من أنك تحتاج إلى تعاطف الحبيب وإلى وقوفه بقربك في أصعب الظروف التي تمر بها.
صحيًا: تكثر السهرات في الصيف وتناول المشروبات الروحية، عليك الانتباه جيدًا إلى معدتك.
الثور
مهنيًا: لا تناسبك مواقع الكواكب الشمس والقمر الجديد من الاسد ما يجعلك تشكو التأخير والانزعاج، وتبدو غير مسيطر على الأوضاع، حاول أن تتجنّب الالتباس والنزاع.
عاطفيًا: تقدّم حججًا وتبدو مقنعًا في الحوار مع الشريك، فيرتاح إلى كلامك، ويشعر بأنّ صفحة جديدة من العلاقة قد فتحت.
صحيًا: قد تشعر في بعض الأحيان بالتعب أو بالانخفاض المعنوي جراء الإرهاق الكبير.
الجوزاء
مهنيًا: القمر الجديد في برج الأسد يجعلك مقررًا لمصيرك ويتحدث عن خطة أو عن حلف جديد أو عن عقد مهم تبحثه، عليك أن تكون واعيًا جدًا في العمل.
عاطفيًا: الوضع يتطلّب منك تفهّمًا للحبيب ولمواقفه، حرصًا على استقرار العلاقة وحمايتها من أي توتّر.
صحيًا: اضطرابات معوية تزعجك وتسبب لك آلامًا خفيفة، فراجع الطبيب لمعرفة السبب ولوصف العلاج المناسب.
السرطان
مهنيًا: عوامل إيجابية وبنّاءة على الصعيد المهني، تترافق مع مستحقاتك المالية المحقة وتحقيق أهدافك.
عاطفيًا: تفرحك الأجواء وتنقلك إلى موقع آخر، فتعيش مغازلة جميلة مع الشريك تذكرك بالأيام الخوالي.
صحيًا: خفف قدر الإمكان من الأنشطة غير المفيدة والمرهقة مقابل حفنة من المال.
الأسد
مهنيًا: ولادة القمر الجديد في برجك تحمل اليك النجاح والربح المادي والمعنوي، لذلك استعدّ للنجاح الذي ستحققه بعد الجهد الكبير والتفاني في أداء مهامك.
عاطفيًا: لا تخفِ الأسرار عن الحبيب، من شأن ذلك أن يفقده ثقته بك ويبعده عنك.
صحيًا: تجد نفسك ضحية بعض الابتزاز، ما يدفعك إلى الغضب والثورة، أو يجعلك في موقع منافسة مع خصم شرس.
العذراء
مهنيًا: المعاكسة الفلكية من القمر الجديد والشمس من الأسد قد تولد تشنجات وسوء تفاهم الجوّ دقيق جدًا، ولكنه يشير إلى تفاهم كبير لحل بعض المشكلات.
عاطفيًا: قد تمتنع عن التعبير عن رغباتك، أو تشعر بفقدان الحماسة للاشتراك في المناسبات الاجتماعية مع الشريك.
صحيًًا: قد تندم لاحقًا إذا تأخرت عن القيام بالتمارين الرياضية المفيدة لك، ولا سيما للتخلص من البدانة المفرطة.
الميزان
مهنيًا: سلسلة من المواقف الحاسمة تضطر إلى اتخاذها قريبًا، وذلك يكون له مردود إيجابي على مستقبلك المهني.
عاطفيًا: تعمل على تبديد سوء التفاهم، لكنّك ترزح تحت الضغوط، ما يدفعك في بعض الأحيان إلى رفض الأمر الواقع.
صحيًا: أترك أمر تقرير ما هو مناسب من الغذاء لك لأصحاب الشأن، ما عليك سوى التقيد بالتعليمات.
العقرب
مهنيًا: قد تقحم نفسك في نزاع مع أحد النافذين في العمل أو في السياسة، ما يرهقك نفسيًا وجسديًا.
عاطفيًا: سارع إلى التقرب من الحبيب بحنان ولطف، واستغلّ موهبتك وكلامك العذب لتشجيعه على البوح والإفصاح عن مشكلاته وهمومه.
صحيًا: حاول بين الحين والآخر أن تخصص أكبر وقت ممكن لممارسة هواياتك المفضلة ولا سيما المشي في أحضان الطبيعة.
القوس
مهنيًا: يحالفك الحظ ويولّد بعض الحركة في الأمور المالية وتتغلب على بعض التحديات وتحدد الأولويات.
عاطفيًا: تندمج في أجواء العلاقة الجديدة، ماذا تنتظر ولماذا لا تحسم قراراتك مع الحبيب؟.
صحيًا: لا تجادل في أمور صحية لا تعرف عنها شيئًا، وسّع آفاق معرفتك قبل المناقشة.
الجدي
مهنيًا: لن تعاكسك الظروف، ولن تتعرض لإهانة، بل تسمع أخبارًا طيبة تفرح قلبك.
عاطفيًا: مشاعر الحبيب تتغير فجأة تجاهك، حاول معرفة الأسباب لتدارك الأمور قبل تفاقمها.
صحيًا: انتبه أكثر الى توقيت التمارين الرياضية، ومارسها بانتظام فهي تؤمن لك راحة كبرى.
الدلو
مهنيًا: قد ترى أن الأمور تتطلب مواجهة الحقائق، وهذا يكون في مصلحة موقعك بما أنك واثق بقدراتك.
عاطفيًا: عليك أن تساند الحبيب خلال هذا اليوم، فهو في أمسّ الحاجة إليك جراء ما يعانيه.
صحيًا: تألقك يعود إلى الرياضية التي تهبك شيئًا أكثر من الجاذبية.
الحوت
مهنيًا: تؤدي دورًا إيجابيًا وتتلقى معلومات جيدة، حاول أن تصغي الى حاجات الآخرين، وانفتح على تغيير واحتمالات جديدة.
عاطفيًا: ظروفك الشخصية والعائلية تبعدك عن الحبيب هذا اليوم لكنها لا تنسيك واجباتك تجاهه.
صحيًا: من الضروري مراجعة طبيبك في حال شعرت أن دقات قلبك غير منتظمة.