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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 17 أغسطس 2020

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:42 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 17 أغسطس 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: ولادة القمر الجديد في الأسد الصديق تجعلك تقوم بخطوة فعالة وتلفت الأنظار والإعجاب، ترتاح إلى الظروف الايجابية والمطمئنة، ودعم لموقفك ورؤية مشتركة للأمور.
عاطفيًا: لا بدّ من أنك تحتاج إلى تعاطف الحبيب وإلى وقوفه بقربك في أصعب الظروف التي تمر بها.
صحيًا: تكثر السهرات في الصيف وتناول المشروبات الروحية، عليك الانتباه جيدًا إلى معدتك.

الثور
مهنيًا: لا تناسبك مواقع الكواكب الشمس والقمر الجديد من الاسد ما يجعلك تشكو التأخير والانزعاج، وتبدو غير مسيطر على الأوضاع، حاول أن تتجنّب الالتباس والنزاع.
عاطفيًا: تقدّم حججًا وتبدو مقنعًا في الحوار مع الشريك، فيرتاح إلى كلامك، ويشعر بأنّ صفحة جديدة من العلاقة قد فتحت.
صحيًا: قد تشعر في بعض الأحيان بالتعب أو بالانخفاض المعنوي جراء الإرهاق الكبير.

الجوزاء
مهنيًا: القمر الجديد في برج الأسد يجعلك مقررًا لمصيرك ويتحدث عن خطة أو عن حلف جديد أو عن عقد مهم تبحثه، عليك أن تكون واعيًا جدًا في العمل.
عاطفيًا: الوضع يتطلّب منك تفهّمًا للحبيب ولمواقفه، حرصًا على استقرار العلاقة وحمايتها من أي توتّر.
صحيًا: اضطرابات معوية تزعجك وتسبب لك آلامًا خفيفة، فراجع الطبيب لمعرفة السبب ولوصف العلاج المناسب.

السرطان
مهنيًا: عوامل إيجابية وبنّاءة على الصعيد المهني، تترافق مع مستحقاتك المالية المحقة وتحقيق أهدافك.
عاطفيًا: تفرحك الأجواء وتنقلك إلى موقع آخر، فتعيش مغازلة جميلة مع الشريك تذكرك بالأيام الخوالي.
صحيًا: خفف قدر الإمكان من الأنشطة غير المفيدة والمرهقة مقابل حفنة من المال.

الأسد
مهنيًا: ولادة القمر الجديد في برجك تحمل اليك النجاح والربح المادي والمعنوي، لذلك استعدّ للنجاح الذي ستحققه بعد الجهد الكبير والتفاني في أداء مهامك.
عاطفيًا: لا تخفِ الأسرار عن الحبيب، من شأن ذلك أن يفقده ثقته بك ويبعده عنك.
صحيًا: تجد نفسك ضحية بعض الابتزاز، ما يدفعك إلى الغضب والثورة، أو يجعلك في موقع منافسة مع خصم شرس.

العذراء
مهنيًا: المعاكسة الفلكية من القمر الجديد والشمس من الأسد قد تولد تشنجات وسوء تفاهم الجوّ دقيق جدًا، ولكنه يشير إلى تفاهم كبير لحل بعض المشكلات.
عاطفيًا: قد تمتنع عن التعبير عن رغباتك، أو تشعر بفقدان الحماسة للاشتراك في المناسبات الاجتماعية مع الشريك.
صحيًًا: قد تندم لاحقًا إذا تأخرت عن القيام بالتمارين الرياضية المفيدة لك، ولا سيما للتخلص من البدانة المفرطة.

الميزان
مهنيًا: سلسلة من المواقف الحاسمة تضطر إلى اتخاذها قريبًا، وذلك يكون له مردود إيجابي على مستقبلك المهني.
عاطفيًا: تعمل على تبديد سوء التفاهم، لكنّك ترزح تحت الضغوط، ما يدفعك في بعض الأحيان إلى رفض الأمر الواقع.
صحيًا: أترك أمر تقرير ما هو مناسب من الغذاء لك لأصحاب الشأن، ما عليك سوى التقيد بالتعليمات.

العقرب
مهنيًا: قد تقحم نفسك في نزاع مع أحد النافذين في العمل أو في السياسة، ما يرهقك نفسيًا وجسديًا.
عاطفيًا: سارع إلى التقرب من الحبيب بحنان ولطف، واستغلّ موهبتك وكلامك العذب لتشجيعه على البوح والإفصاح عن مشكلاته وهمومه.
صحيًا: حاول بين الحين والآخر أن تخصص أكبر وقت ممكن لممارسة هواياتك المفضلة ولا سيما المشي في أحضان الطبيعة.

القوس
مهنيًا: يحالفك الحظ ويولّد بعض الحركة في الأمور المالية وتتغلب على بعض التحديات وتحدد الأولويات.
عاطفيًا: تندمج في أجواء العلاقة الجديدة، ماذا تنتظر ولماذا لا تحسم قراراتك مع الحبيب؟.
صحيًا: لا تجادل في أمور صحية لا تعرف عنها شيئًا، وسّع آفاق معرفتك قبل المناقشة.

الجدي
مهنيًا: لن تعاكسك الظروف، ولن تتعرض لإهانة، بل تسمع أخبارًا طيبة تفرح قلبك.
عاطفيًا: مشاعر الحبيب تتغير فجأة تجاهك، حاول معرفة الأسباب لتدارك الأمور قبل تفاقمها.
صحيًا: انتبه أكثر الى توقيت التمارين الرياضية، ومارسها بانتظام فهي تؤمن لك راحة كبرى.

الدلو
مهنيًا: قد ترى أن الأمور تتطلب مواجهة الحقائق، وهذا يكون في مصلحة موقعك بما أنك واثق بقدراتك.
عاطفيًا: عليك أن تساند الحبيب خلال هذا اليوم، فهو في أمسّ الحاجة إليك جراء ما يعانيه.
صحيًا: تألقك يعود إلى الرياضية التي تهبك شيئًا أكثر من الجاذبية.

الحوت
مهنيًا: تؤدي دورًا إيجابيًا وتتلقى معلومات جيدة، حاول أن تصغي الى حاجات الآخرين، وانفتح على تغيير واحتمالات جديدة.
عاطفيًا: ظروفك الشخصية والعائلية تبعدك عن الحبيب هذا اليوم لكنها لا تنسيك واجباتك تجاهه.
صحيًا: من الضروري مراجعة طبيبك في حال شعرت أن دقات قلبك غير منتظمة.

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