حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 17 أغسطس 2020

الحمل



الثور



الجوزاء

السرطان



الأسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي



الدلو



الحوت



مهنيًا: ولادة القمر الجديد في الأسد الصديق تجعلك تقوم بخطوة فعالة وتلفت الأنظار والإعجاب، ترتاح إلى الظروف الايجابية والمطمئنة، ودعم لموقفك ورؤية مشتركة للأمور.عاطفيًا: لا بدّ من أنك تحتاج إلى تعاطف الحبيب وإلى وقوفه بقربك في أصعب الظروف التي تمر بها.صحيًا: تكثر السهرات في الصيف وتناول المشروبات الروحية، عليك الانتباه جيدًا إلى معدتك.مهنيًا: لا تناسبك مواقع الكواكب الشمس والقمر الجديد من الاسد ما يجعلك تشكو التأخير والانزعاج، وتبدو غير مسيطر على الأوضاع، حاول أن تتجنّب الالتباس والنزاع.عاطفيًا: تقدّم حججًا وتبدو مقنعًا في الحوار مع الشريك، فيرتاح إلى كلامك، ويشعر بأنّ صفحة جديدة من العلاقة قد فتحت.صحيًا: قد تشعر في بعض الأحيان بالتعب أو بالانخفاض المعنوي جراء الإرهاق الكبير.مهنيًا: القمر الجديد في برج الأسد يجعلك مقررًا لمصيرك ويتحدث عن خطة أو عن حلف جديد أو عن عقد مهم تبحثه، عليك أن تكون واعيًا جدًا في العمل.عاطفيًا: الوضع يتطلّب منك تفهّمًا للحبيب ولمواقفه، حرصًا على استقرار العلاقة وحمايتها من أي توتّر.صحيًا: اضطرابات معوية تزعجك وتسبب لك آلامًا خفيفة، فراجع الطبيب لمعرفة السبب ولوصف العلاج المناسب.مهنيًا: عوامل إيجابية وبنّاءة على الصعيد المهني، تترافق مع مستحقاتك المالية المحقة وتحقيق أهدافك.عاطفيًا: تفرحك الأجواء وتنقلك إلى موقع آخر، فتعيش مغازلة جميلة مع الشريك تذكرك بالأيام الخوالي.صحيًا: خفف قدر الإمكان من الأنشطة غير المفيدة والمرهقة مقابل حفنة من المال.مهنيًا: ولادة القمر الجديد في برجك تحمل اليك النجاح والربح المادي والمعنوي، لذلك استعدّ للنجاح الذي ستحققه بعد الجهد الكبير والتفاني في أداء مهامك.عاطفيًا: لا تخفِ الأسرار عن الحبيب، من شأن ذلك أن يفقده ثقته بك ويبعده عنك.صحيًا: تجد نفسك ضحية بعض الابتزاز، ما يدفعك إلى الغضب والثورة، أو يجعلك في موقع منافسة مع خصم شرس.مهنيًا: المعاكسة الفلكية من القمر الجديد والشمس من الأسد قد تولد تشنجات وسوء تفاهم الجوّ دقيق جدًا، ولكنه يشير إلى تفاهم كبير لحل بعض المشكلات.عاطفيًا: قد تمتنع عن التعبير عن رغباتك، أو تشعر بفقدان الحماسة للاشتراك في المناسبات الاجتماعية مع الشريك.صحيًًا: قد تندم لاحقًا إذا تأخرت عن القيام بالتمارين الرياضية المفيدة لك، ولا سيما للتخلص من البدانة المفرطة.مهنيًا: سلسلة من المواقف الحاسمة تضطر إلى اتخاذها قريبًا، وذلك يكون له مردود إيجابي على مستقبلك المهني.عاطفيًا: تعمل على تبديد سوء التفاهم، لكنّك ترزح تحت الضغوط، ما يدفعك في بعض الأحيان إلى رفض الأمر الواقع.صحيًا: أترك أمر تقرير ما هو مناسب من الغذاء لك لأصحاب الشأن، ما عليك سوى التقيد بالتعليمات.مهنيًا: قد تقحم نفسك في نزاع مع أحد النافذين في العمل أو في السياسة، ما يرهقك نفسيًا وجسديًا.عاطفيًا: سارع إلى التقرب من الحبيب بحنان ولطف، واستغلّ موهبتك وكلامك العذب لتشجيعه على البوح والإفصاح عن مشكلاته وهمومه.صحيًا: حاول بين الحين والآخر أن تخصص أكبر وقت ممكن لممارسة هواياتك المفضلة ولا سيما المشي في أحضان الطبيعة.مهنيًا: يحالفك الحظ ويولّد بعض الحركة في الأمور المالية وتتغلب على بعض التحديات وتحدد الأولويات.عاطفيًا: تندمج في أجواء العلاقة الجديدة، ماذا تنتظر ولماذا لا تحسم قراراتك مع الحبيب؟.صحيًا: لا تجادل في أمور صحية لا تعرف عنها شيئًا، وسّع آفاق معرفتك قبل المناقشة.مهنيًا: لن تعاكسك الظروف، ولن تتعرض لإهانة، بل تسمع أخبارًا طيبة تفرح قلبك.عاطفيًا: مشاعر الحبيب تتغير فجأة تجاهك، حاول معرفة الأسباب لتدارك الأمور قبل تفاقمها.صحيًا: انتبه أكثر الى توقيت التمارين الرياضية، ومارسها بانتظام فهي تؤمن لك راحة كبرى.مهنيًا: قد ترى أن الأمور تتطلب مواجهة الحقائق، وهذا يكون في مصلحة موقعك بما أنك واثق بقدراتك.عاطفيًا: عليك أن تساند الحبيب خلال هذا اليوم، فهو في أمسّ الحاجة إليك جراء ما يعانيه.صحيًا: تألقك يعود إلى الرياضية التي تهبك شيئًا أكثر من الجاذبية.مهنيًا: تؤدي دورًا إيجابيًا وتتلقى معلومات جيدة، حاول أن تصغي الى حاجات الآخرين، وانفتح على تغيير واحتمالات جديدة.عاطفيًا: ظروفك الشخصية والعائلية تبعدك عن الحبيب هذا اليوم لكنها لا تنسيك واجباتك تجاهه.صحيًا: من الضروري مراجعة طبيبك في حال شعرت أن دقات قلبك غير منتظمة.