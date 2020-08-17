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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نجوم هوليود يتخلون عن المسلسل الأكثر إثارة للجدل «Rub & Tug»

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:09 ص
سكارليت جوهانسون
سكارليت جوهانسون
منة سالم
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أعلنت جهة إنتاج فيلم "Rub & Tug" الذي اعتذارت عن تقديمه النجمة العالمية سكارليت جوهانسون عام 2018 عن نيتهم لتقديمه كمسلسل تلفيزيوني.

وحسبما أفادت صحيفة "ذا صن" أعلنت جهة الإنتاج، أنه من المقرر أن يستعينوا بأشخاص مغمورة لتقديم العمل بعد اعتذار معظم نجمات هوليود عن القيام بدور البطولة بسبب الموجات العارمة من الانتقادات التي يواجهها العمل عبر السوشيال ميديا.

وتدور أحداث العمل حول قصة متحول جنسيًا وهو أحد أكبر رجال الجريمة في فترة السبعينات والثمانينات ويسلط العمل الضوء على حياته التي تطور من خلالها إلى رجل عصابات سئ السمعة.

يذكر أن الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون اعتذرت عن أداء دورها في الفيلم الدرامي "Rub and Tug" عام 2018، بعد أكثر من أسبوع من تلقيها العديد من ردود الفعل العنيفة من الكثير من الأشخاص، وفقًا للتقرير الذى نشر موقع "Variety"، ولم يتم تحديد الممثل الذى من المقرر أن يقوم بالدور خلفًا لها.

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