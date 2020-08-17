«الإحصاء»: 19.3% تراجعًا فى أسعار الأسمدة الزراعية

واصلت أسعار الأسمدة بأنواعها تذبذبها بين الارتفاع والانخفاض مؤخرًا، لتسجل الأسمدة المستخدمة للأغراض الزراعية 3516 جنيهًا للطن خلال شهر مايو 2020، مقابل 4357 جنيهًا للطن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بنسبة انخفاض 19.3%، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.كما أظهر تقرير جهاز الإحصاء، أن متوسط أسعار سماد نترات المخصوص بلغت 3022 جنيهًا للطن خلال شهر مايو الماضى مقابل 2826 جنيهًا للطن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.يشار إلى أن الأسواق كانت قد شهدت صدمة إثر تداعيات جائحة كورونا وما أعقبها من إجراءات احترازية فرضتها الحكومة للحد من فرص انتشار الفيروس، والتى انعكست على مختلف الأنشطة الاقتصادية.