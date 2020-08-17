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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جامعة القاهرة: حافظنا على تصنيفنا عالميًا رغم المتغيرات الاقتصادية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:24 ص
الدكتور محمود علم
الدكتور محمود علم الدين
الشيماء زيدان
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قال الدكتور محمود علم الدين، متحدث جامعة القاهرة، إن تصنيف «شانجاهاي» الصيني لجامعة القاهرة بأنها من أفضل 500 جامعة عالميًا هو فخر كبير لنا، خاصة أن تنصنيف «شانجاهاي» من أفضل التصنيفات عالميًا للجامعات.

وأضاف «علم الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائ«إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، أن جودة هيئة التدريس ومستوى الأداء الأكاديمي والخريجين وتميزهم هي متغيرات تُقاس بشكل تحليلي ومن خلال الرصد الميداني أيضًا.

وأكد أن جامعة القاهرة لم تُصنف عالميًا للمرة الأولى، فقد تم تصنيفها من قبل، لكن تنصنيف «شانجاهاي» مميز وذو دقة بالغة في استخدام المعايير التي يصنف على أساسها الحكم، خاصة من خلال النشر العلمي الدوري في المجلات.

وأكمل: «هناك أكثر من 20 كلية ومعهد في جامعة القاهرة تقدم نوعيات مختلفة من البرامج العلمية بعضها لها شراكة عالمية»، مشيرًا إلى أن الجامعة حافظت على حافظت على تصنيفها عالميًا في ظل متغيرات اقتصادية أخرجت جامعات عالمية من التصنيف.

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