«الخولي» يكشف تفاصيل مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بمجلس النواب

كشف النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون المقدم لتقسيم الدوائر الانتخابية بمجلس النواب.وأوضح، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن مشروع القانون راعى البُعد الدستوري وما نصت عليه المحكمة الدستورية والاستحقاق الدستوري الأخير بضرورة تمثيل المرأة بنسبة 25%، وضرورة تمثيل القوائم 50%، فتم تقسيم الجمهورية لأربعة قطاعات "الجيزة الصعيد، وسيناء، والقاهرة الدلتا، والإسكندرية".وتابع أن النظام الانتخابي مزج بين القائمة والفردي، موضحا أن بعض الدوائر قُلصت أعداد المقاعد بها.واستكمل أن مشروع القانون، في مجمله، تم بذل مجهود غير عادي فيه، منوها بأن بعض الدوائر اتسعت بشكل كبير بعد ضم دوائر لدوائر أخرى، وفصل بعض الدوائر عن أخرى.