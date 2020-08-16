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محافظات

تكريم أطقم تمريض مستشفيات العزل بالأقصر (صور)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:46 م
تكريم أطقم تمريض
تكريم أطقم تمريض العزل بالأقصر
هدى الأمير
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كرمت النقابة العامة للتمريض بمحافظة الأقصر ٥٥٠ ممرضا وممرضة من العاملين في مستشفيات العزل الصحي، بإشراف الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام تمريض مصر، ونقيب التمريض الأقصر، أشرف عبده، ووكيل التمريض، محمد حمام، ومدير إدارة التمريض بالأقصر، سهير الصادق، والدكتور إسماعيل، مدير مستشفى الأقصر الدولي.

وكان الفريق الطبى بمستشفى الأقصر العام بقيادة الدكتور خلف عمر، مدير عام المستشفى، والدكتور بكري عبدالستار، منسق عام مستشفيات العزل ومنسق عام مستشفيات التأمين الصحي بالمحافظة، أعلن عن انتهاء العزل الصحي عقب خروج آخر حالتين شفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من الرعاية المركزة رسميا، وتقرر غلق المستشفى بعد نهاية العزل الصحي داخل المستشفى لمدة يومين لتعقيمها وتطهيرها قبل فتحها ودخول منظومة التأمين الصحى الشامل خلال الأيام المقبلة.

ويقول الدكتور خلف عمر، مدير عام المستشفى، إنه تم خروج آخر حالتين من مصابى كورونا رسميًا اليوم، حيث إن المستشفى بدأ العزل الصحي فى 4 يونيو الماضى، واليوم يحتفل الفريق الطبى بالمستشفى، بقيادة الدكتور أحمد خليل، بشفاء 410 حالات داخل المستشفى منذ بداية العزل وحتى الآن.

وأضاف الدكتور خلف عمر، أن كافة الحالات خرجت من المستشفى بصحة جيدة، كما تم عمل عمليات جراحية مختلفة لعدد من مصابي كورونا داخل المستشفى، منها 10 عمليات ولادة قيصرية، و14 حالة ما بين عظام وجراحة عامة، وخرجت بسلامة وشفاء تام من كورونا، مؤكدًا أنه ستبدأ اليوم عمليات التعقيم والتطهير داخل المستشفى لكى يعود المستشفى عاما من جديد بعد نهاية فترة العزل داخله.

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