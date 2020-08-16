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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«التعاون الخليجي» يؤكد دعمه للإمارات في وجه تهديدات إيران

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:24 م
الدكتور نايف فلاح
الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف
محمد عمر
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استنكر أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأحد، تهديدات الرئيس الإيراني حسن روحاني ومسئولين إيرانيين تجاه الإمارات.

وأكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي في بيان مساء اليوم، أن التهديدات الإيرانية تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتتنافى مع الأعراف الدبلوماسية.

وطالب الحجرف إيران بالالتزام بسياسة حسن الجوار والكف عن لغة التهديد التي لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، مٌشددًا على ضرورة عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

وشدد الحجرف على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الإمارات ضد أي تهديدات تمس سيادتها وأمنها واستقرارها، انطلاقا من مبدأ الدفاع المشترك، وأن أمن مجلس التعاون واستقراره كل لا يتجزأ.

واستدعت وزارة الخارجية الإماراتية، في وقت سابق اليوم، القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بأبوظبي، احتجاجًا على "تحريض" و"تهديدات" من مسئولين إيرانيين، بعد الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

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