7 فنانات تنافسن على لقب «الليدى» وجسدن دور الهانم باحترافية

- دولت أبيض



- زينب صدقي



- إحسان شريف



- ميمي شكيب



- رجاء الجداوي



- شيرين رضا



- أنوشكا



نجح عدد كبير من نجمات الوسط الفني في لفت الأنظار إليهن بشخصية "الليدي" والسيدة الارستقراطية، وما تحظى هذه الشخصية من سمات تجمع بين الرقي والأناقة وفن الإتيكيت، وفيما يلي يرصد "الدستور" أشهر 7 فنانات قدمن تنافسًا على لقب "الليدي" وجسدن أدوار الهانم بإحترافية.ممثلة مصرية من أصل روسي كان يعمل والدها مترجما "لوزارة الحربية" بالسودان، اكتشفها الفنان عزيز عيد عام ١٩١٧م وعملت بالتمثيل وكان أول أدوارها هو "الكونتيسه".ملامحها الحادة وشخصيتها الصارمة ساعداها أن تتميز بأداء شخصية بنت الذوات، ومن أشهر أفلامها "المراهقات " والذي جسدت به دور والدة الفنانة ماجدة السيدة المتعنتة الصارمةكما شاركت دولت أبيض بدور الهانم في العديد من الأفلام من أبرزها (غرام الأسياد وإمبراطورية ميم والحب العظيم وظلموني الحبايب والورده البيضاء ووأولاد الذوات.. وغيرهم الكثير.فنانة مصرية من أصل تركي بدأت التمثيل من خلال المسرح ملامح وجهها التي تتسم بالطيبة جعلتها تجسد دور الأم والحماة والناظرة، أشهر أدوارها الأرستقراطية بفيلم "ست البيت" ووالدة رشدي أباظة في "صغيرة على الحب" كما قدمت العديد من الأعمال من أبرزها "السبع بنات والبنات والصيف وعدو المرأة وإسكندرية ليه" وغيرها.و تنضم الفنانة إحسان شريف لقائمة أشهر من قدموا دور الثرية والمرأة الأرستقراطية التي تفتخر بعائلتها وحسبها ونسبها، من أشهر أدوارها " بهيجة بنت سلطح باشا " الذي قدمته في فيلم "إشاعة حب "و تركت من خلاله بصمة علقت في أذهان المشاهدين، على الرغم من أعمالها الفنية المتعددة التي تخطت ٨٨ عملا بين المسرح والسينما والدراما.من أشهر فنانات الزمن القديم اللاتي قدمن دور المرأة الأرستقراطية ببراعة من خلال أعمالها السينمائية التي تخطت ١٦٤عمل درامي وسينمائي، خلال مشوارها الفني وساعدتها نشأتها في تقمص شخصية عاشتها في الواقع حيث أنها كانت ابنة لـ مأمور قسم عابدين وخالها إسماعيل صدقي باشا.نجاة على حسن أو كما لقبت بـ "رجاء الجداوي" هي ابنة شقيقة الفنانة تحية كاريوكا تلقت تعليمها بمدارس الفرنسيسكان وساعدتها ملامحها الجذابة ولكنتها متعددة اللغات في أن تتربع على عرش الفنانات اللاتي جسدن دور الأرستقراطيات ليطلق الجمهور عليها " أشيك ست في مصر " بعد أن أثنى عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.استطاعت الفنانة شيرين رضا أن تخطف الأنظار اليها منذ أن بدأت عملها في مجال الإعلانات وساعدتها ملامحها الغربية وشعرها الأشقر أن تجسد أدوار "الليدي والسيدة الأرستقراطية وسيدة الأعمال والأجنبية " بمنتهى التلقائية، من أشهر أعمالها مسلسل فوق مستوى الشبهات ومسلسل لا تطفئ الشمس ومسلسل الصفعة وفيلم كدبة كل يوم.ولدت الفنانة أنوشكا لأب مصري وأم أرمينية والتحقت بمدارس "كالوسديان" الأرمينية، وبدأت مشوارها الغنائي عندما اشتركت في مسابقة نظمتها منظمة "الفيدوف" العالمية وتقدمت بأغنية فرنسية وفازت بالمركز الأول، لتنطلق في عالم الغناء والتمثيل حيث ساعدتها ملامحها الغربية أن تجسد العديد من الأدوار المهمة أبرزها دور "قسمت هانم" في مسلسل " جراند أوتيل ".