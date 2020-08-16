رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تعالجنا غصبن عليك».. الاعتداء على طبيب مصري في الكويت

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:19 م
ضرب طبيب مصري
ضرب طبيب مصري
طباعة
اعتدى مواطن كويتي وآخر سعودي على طبيب مصري وعنصري نقطة أمنية ومراجع وموظف استقبال في مستشفى العدان بالكويت.

وأوضح مصدر أمني لصحيفة «الرأي» الكويتية أن الكويتي والسعودي اقتحما غرفة الطبيب المصري وانهالا عليه بالضرب، ووجها له أمرًا بمعالجتهما، قائلين: «تعالجنا غصبن عليك».

وأضاف المصدر أن شرطيين كانا يقومان بواجبهما في نقطة أمنية بمستشفى العدان طلبا قوة إسناد، للسيطرة على شخصين، بدا من تصرفاتهما، أنهما في حال غير طبيعية، إذ أشبعا موظف الاستقبال ضربًا مبرحًا، من دون سبب، وعندما تدخلا لإيقافهما عند حدهما، أكملا اعتداءهما وإهانتهما لهما، ثم كسرا باب غرفة أحد الأطباء، وقبل أن يعرف طلبهما ضرباه، وأمراه (تعالجنا غصبن عليك)، ولدى تدخل مراجع لتهدئة الأمور نال نصيبه من الإهانة والاعتداء.

وأفاد المصدر الأمني إن قوة إسناد قصدت المستشفى وتمكن رجالها من إحكام القبضة على المعتدين قبل هروبهما، واتضح أنهما في حالة غير طبيعية، وبالتدقيق على بياناتهما تبين أنهما مواطن وسعودي، فيما الطبيب المعتدى عليه من الجنسية المصرية، وأحيلا إلى الجهات المختصة على ذمة قضية إهانة واعتداء على رجال الأمن وموظفي وزارة الصحة أثناء تأدية عملهم، واعتداء على مراجع أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، للوقوف على تفاصيلها والاطلاع على ما وثقته كاميرات المراقبة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

موضوعات متعلقة

أسعار تذاكر المترو الجديدة وموعد تطبيقها

نظام استثنائي لإثابة العاملين بـ«الضرائب» بالقانون الجديد

يغتصب طفلًا ويقتله ويلقى جثته فى الحمام بالفيوم

وزير النقل يكشف عن موقف الفئات المستثناة من زيادة أسعار المترو

الصور

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

image description

محطة مترو «عمر بن الخطاب»

الأكثر قراءة

«التموين»: توقف منظومة نقاط الخبز وصرف السلع 9 ساعات الثلاثاء

خاص| أول تعليق من إكرامي الشحات على طرد نجله من الأهلي

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

يغتصب طفلًا ويقتله ويلقى جثته فى الحمام بالفيوم

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

حاول الناصريون اغتياله ومبارك تدخل لوقفها.. قصة مقالات أنيس منصور ضد عبدالناصر

«مشاهدي الساخنة مع الزعيم عادية وسأكررها».. اعترافات شيرين عن أفلامها مع عادل إمام

«كنت أصغر منتجة سينمائية فى العالم».. لماذا اعتزلت الطفلة «فيروز» الفن؟

«أعتز بكرشه وعانى من الجوع».. اعترافات كمال الشناوى عن أنور وجدى

نجم الساعة

جنات بعد طرح ألبومها الجديد «أنا فى انتظارك»: «إحنا مش فى زمن السنجل»

منوعات

روبوت لاستكشاف عيوب خطوط الأنابيب الصلب.. مشروع تخرج لطلاب بـ«هندسة حلوان»

تفاصيل موعد فتح الطيران الدولى السعودى 2020.. والجوازات السعودية توضح الأمر

«البلكونة مش للكراكيب».. شيرين حوّلت شرفتها إلى لوحة فنية (فيديو)

بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.. كريم توفر لعملائها فرصة للتبرع ومساعدة سكان بيروت

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «2»
د. منى حلمى
«إنه الدم».. رواية نوال السعداوى من وحى ثورة يناير 2011
ماجد حبته
حمقى فى دار الحكمة!
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
المزيد

الثقافة

ماركيز ومرسيدس بارشا.. مسيرة دعم رغم المخاطر

«أسبوع العلوم العربى» ينظم جلسة قراءة قصص للأطفال

مثقفون يهاجمون لائحة «قومي الترجمة»: تُعارض التفاعل مع ثقافات الآخر

محمود نسيم: حلمى سالم كان قيمة متجددة