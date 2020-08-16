«تعالجنا غصبن عليك».. الاعتداء على طبيب مصري في الكويت

اعتدى مواطن كويتي وآخر سعودي على طبيب مصري وعنصري نقطة أمنية ومراجع وموظف استقبال في مستشفى العدان بالكويت.وأوضح مصدر أمني لصحيفة «الرأي» الكويتية أن الكويتي والسعودي اقتحما غرفة الطبيب المصري وانهالا عليه بالضرب، ووجها له أمرًا بمعالجتهما، قائلين: «تعالجنا غصبن عليك».وأضاف المصدر أن شرطيين كانا يقومان بواجبهما في نقطة أمنية بمستشفى العدان طلبا قوة إسناد، للسيطرة على شخصين، بدا من تصرفاتهما، أنهما في حال غير طبيعية، إذ أشبعا موظف الاستقبال ضربًا مبرحًا، من دون سبب، وعندما تدخلا لإيقافهما عند حدهما، أكملا اعتداءهما وإهانتهما لهما، ثم كسرا باب غرفة أحد الأطباء، وقبل أن يعرف طلبهما ضرباه، وأمراه (تعالجنا غصبن عليك)، ولدى تدخل مراجع لتهدئة الأمور نال نصيبه من الإهانة والاعتداء.وأفاد المصدر الأمني إن قوة إسناد قصدت المستشفى وتمكن رجالها من إحكام القبضة على المعتدين قبل هروبهما، واتضح أنهما في حالة غير طبيعية، وبالتدقيق على بياناتهما تبين أنهما مواطن وسعودي، فيما الطبيب المعتدى عليه من الجنسية المصرية، وأحيلا إلى الجهات المختصة على ذمة قضية إهانة واعتداء على رجال الأمن وموظفي وزارة الصحة أثناء تأدية عملهم، واعتداء على مراجع أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، للوقوف على تفاصيلها والاطلاع على ما وثقته كاميرات المراقبة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.