الباز لـ«الأطباء»: أيهما أولى بالنعي شهداء كورونا أم الإرهابي عصام العريان؟

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، التوضيح الذي نشرته نقابة الأطباء بالأمس بشأن نعي الإرهابي عصام العريان بعد وفاته، قائلًا: "مجلس نقابة الأطباء زاد الطين بلة".وتابع الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، أن الناس لم تطلب توضيحًا لما فعله المجلس، ولكن طلبوا اعتذارًا عن هذا النعي، منوهًا بأن مجلس نقابة الأطباء سقط سقوطًا سياسيًا واضحًا، وكان لا بد أن يعتذر عنه.واستكمل أن البعض روج وثيقة تكشف عن تصويت أغلبية الأطباء الموافقة على نشر نعي لعصام العريان باعتباره أحد أعضائها، متسائلًا: "لماذا يضع مجلس نقابة الأطباء نفسه في موضع الشبهات ويتخذ مواقف سياسية معينة؟".وتابع أن هناك أطباء آخرين يموتون شهداء في مواجهة فيروس كورونا، ولا يذكرهم المجلس بأي شيء، وآخرهم كان الدكتور أحمد ماضي، الذي توفي في الإسكندرية.وتساءل الباز: "أيهما أولى بالنعي عصام العريان أم شهداء الأطباء الذين يرتقون يوميًا في مواجهة هذا الفيروس؟".