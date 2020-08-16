أستاذ اقتصاد: محطة عدلي منصور تشجع على الاتجاه للمدن الجديدة

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه اليوم عددًا من الرسائل الهامة للشعب المصري خلال افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.وأضاف العمدة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، أن محطة "عدلي منصور" تكمن أهميتها في ربطها لعدة خطوط أخرى، وهو أمر جديد تم تنفيذه في الدولة المصرية.وأوضح أن محطة "عدلي منصور" وربطها للمدن الجديدة تشجع المواطنين للاتجاه للمدن الجديدة، لذلك عمل الرئيس السيسي على توفير وسيلة نقل جماعي لهذه المدن تتمتع بالكفاءة والراحة للمواطنين.وتابع: "مشاريع البنية التحتية يتم إنفاق مبالغ كبيرة عليها، مشيرًا إلى أن المشاريع القومية هي التي انتشلت مصر من الركود الاقتصادي الذي أصابها، كما أن لها انعكاسا على الشأن الدولي من زيادة الاستثمارات في الدولة".وأكد أن الإنفاق على تطوير البنية التحتية أصبح أمرًا ملحًا وضروريًا لاستمرار عجلة النمو الاقتصادي وتوفير حياة كريمة للمواطن.