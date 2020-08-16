«عمارة الموت» تخطف حياة طفلة في المحلة

لفظت طفلة فى السادسة من عمرها أنفاسها الأخيرة إثر تعرضها للصعق من عدادات الكهرباء فى إحدى العمارات بمنطقة مساكن أبوشاهين التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى.واللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع الطفلة رودينا أحمد ياسر تبلغ من العمر ٩ سنوات إثر تعرضها؛ للصعق من عدادات الكهرباء بمساكن أبوشاهين.وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم أول المحلة إلى موقع الحادث، وتبين من خلال التحقيقات أن العمارة يطلق عليها "عمارة الموت" بسبب تراكم مياه الصرف الصحى داخلها بصورة مستمرة، وارتفعت حتى وصلت بالقرب من عدادات الكهرباء المتهالكة، ما تسبب فى حدوث ماس كهربائي أثناء مرور الطفلة من أمامه تعرضت للصعق الكهربائى.وتم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة المستشفى؛ لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها، وتحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة.