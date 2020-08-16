«الصحة العالمية» تكشف عن آخر جهود تطوير لقاح لكورونا خلال أيام

يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء المقبل، مؤتمرًا صحفيًّا عن طريق الفيديو كونفرانس، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID- 19)، ومستجدات جهود تطوير اللقاح وتوزيعه، واليوم العالمي للإغاثة والعمل الإنساني 2020.يشارك فى المؤتمر الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة نادية طلب، المستشارة الإقليمية للتمنيع والأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات، والدكتورة هدى لنجر، المستشارة الإقليمية للأدوية الأساسية والتكنولوجيا الصحية.