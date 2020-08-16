«المنشآت السياحية» تطالب بتعديل مواعيد الإغلاق: 4 صباحًا للديسكو و24 ساعة للمنوعات

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، إنه طالب الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار برفع نسبة تشغيل المطاعم والمنشآت السياحية من 50 إلى 75% من حجم الطاقة التشغيلية مع الالتزام الكامل بكافة الاشتراطات، والإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من عدوى فيروس كورونا.وأضاف "المصرى" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الفترة الماضية شهدت التزاما كاملا من جانب أصحاب المنشآت السياحية بتنفيذ كافة الاشتراطات اللازمة، الأمر الذي يشجع برفع نسبة التشغيل، موضحا أن وزير السياحة سيقوم برفع الأمر إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للبت فيه.وأوضح أن الغرفة طالبت "العناني" بتعديل مواعيد الإغلاق لتستمر المطاعم الكلاسيكية حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، أما المطاعم الحاصلة على تصريح فقرة فنية وديسكو، فيتم إغلاقها في الرابعة صباحا، على تُعدل أن مواعيد العمل بمسارح المنوعات لتصبح على مدار الساعة.