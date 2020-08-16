عزت العلايلي يكشف عن أزمة تكريمه مع مهرجان شرم الشيخ: «محترمونيش»

أزمة كبيرة نشبت بين إدارة مهرجانيّ الإسكندرية وشرم الشيخ السينمائي بعدما أعلنت إدارة الأول تكريم الفنان عزت العلايلي في الدورة المقبلة في الوقت الذي كانت فيه إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائي قد أعلنت أنه تم وضع النجم الكبير في فقرات التكريم خلال الفترة المقبلة.بدوره، كشف الفنان عزت العلايلي، لـ«الدستور»، عن تفاصيل أزمة تكريمه بين المهرجانين، مؤكدًا أنه وافق على تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي بعدما تحدثوا معه؛ لأن إدارة مهرجان شرم الشيخ تحدثوا معه مرة واحدة منذ فترة طويلة ولم تخبره بتطورات الأمر.وأضاف العلايلي: "موافق على تكريم مهرجان الإسكندرية؛ لأن إدارة مهرجان شرم الشيخ مكلمونيش وقالولي إمتى المهرجان وفجأة بعد ما اتفقنا زمان اختفوا وبعد ما أعلن مهرجان الإسكندرية تكريمي افتكروا، وأنا مش قاعد على الطاولة مستنيهم.. محدش بيعمل كده".تابع الفنان القدير: «أنا أحترم مَن يحترمني ويقدّرني كأي أنسان وإدارة مهرجان شرم الشيخ لم تحترمني.. ولم يخبروني بموعد المهرجان؛ لأن لدىّ ترتيبات لا بدّ من إقامتها حال تكريمي، فكيف أنتظرهم وهم لم يهتموا بي ويحترموا كلمتهم معي من الأساس»؟!!