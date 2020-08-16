أديل تكشف عن سر ساعدها في تغيير حياتها ووزنها

كشفت نجمة البوب العالمية "أديل" عن سر التحول الرهيب في حياتها الذي جعلها تفقد أكثر من 45 كيلو جرام من وزنها وتتغلب على الشعور بالتوتر والارتباك الذي هاجمها خلال الآونة الأخيرة.وحسبما أفادت صحيفة ديلي ميل، قالت أديل إنها اتجهت مؤخرًا إلى القراءة، لافتة إلى أن قراءة كتاب Untamed: Stop pleasing، start living للكاتب Glennon Doyle جعلها تجد "الفرح والحرية".أكدت أديل في حديثها أن أي شخص لديه القدرة على التخلي وأن الاستسلام للرغبات أمر غير حميد للتمسك بالحياة.وفقدت أديل وزنها بمساعدة مدرب اللياقة البدنية جو ويكس، المعروف أيضًا باسم The Body Coach، والمدرب الشهير دالتون وونج، الذي عمل مع أمثال جنيفر لورانس.