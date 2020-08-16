«فؤاد ومنيب» يشعلان ثاني حفلات مهرجان مكتبة الإسكندرية الـ18

أشعل عازف البيانو محمد فؤاد وعازف الكمان أحمد منيب ثاني فقرات حفل اليوم الثاني من مهرجان الصيف الدولي بدورته الـ18، وينظمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، ويستمر في لفترة من 15 إلى 29 أغسطس الجاري.وقدم المهرجان في ثاني أيامه، مساء اليوم فريق «ميشيل راوند» في فقرة الحفل الأولى وفريق «فؤاد ومنيب» في الفقرة الثانية من الحفل الفني، حيث يضم المهرجان هذا العام العديد من الفعاليات الفنية منوعة ما بين موسيقي ومسرح وسينما، بينما يشهد إجراءات احترازية ووقائية مشددة؛ بسبب تزامنه هذا العام مع انتشار فيروس كورونا المستجد.وأهدت إدارة مكتبة الإسكندرية مهرجان الصيف هذا العام لروح الفنان الراحل محمود رضا، مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، الذي رحل عن عالمنا في العاشر من الشهر الحالي عن عمر ناهز 90 عاما.