العمروسي يستأنف «أسود فاتح» بعد انتهاء حداد «مرفأ لبنان»

قال الفنان محمد العمروسي، إنه عاد إلى القاهرة منذ أيام بعد أن صوّر عدة مشاهد من دوره في مسلسل "أسود فاتح"، لافتًا إلى أن التصوير توقف لأيام قليلة؛ حدادًا على الأحداث التي وقعت في لبنان مؤخرًا وخلّفت وراءها العديد من الشهداء والمصابين.وأضاف العمروسي، لـ«الدستور»، أنه سيعود إلى لبنان مرة أخرى لتصوير بقية مشاهده في المسلسل الذي كان من المقرر عرضه في رمضان الماضي، لكن تأجل بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أخّر استكمال التصوير؛ لافتًا إلى أن أيام قليلة متبقية لتصوير العمل، مشيرا إلى أنه قطع شوطًا كبيرًا من التصوير الخاص بمشاهده."أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك فى بطولته هيفاء وهبي، روجينا، شريف سلام، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبرى فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.