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كيفية الاستفادة من الصيام المتقطع في إنقاص الوزن

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:18 م
أحمد أبو زهرة
أحمد أبو زهرة
شيماء دهب
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قال الدكتور أحمد أبوزهرة، أخصائي التغذية العلاجية، إن الصيام المتقطع يساعد بشكل كبير جدا على إنقاص الوزن وزيادة نسبة الحرق في الجسم، ولكن يجب تطبيقه بشكل علمي وصحيح حتى يحقق النتائج المرجوة منه.

وأضاف أحمد أبوزهرة لـ"الدستور" أنه في البداية نبدأ بصيام 14 ساعة في اليوم الأول، كما يجب الحفاظ على شرب كوبين من المياه قبل أي وجبة، وعند الطعام يجب البدء بتناول البروتين، ثم السلطة ثم تناول الأرز أو المكرونة 3 معالق كبار فقط، وعند الشعور بالجوع بين الوجبات يفضل تناول بعض الفشار أو الترمس.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أنه لا مانع من أكل البروتين والخضار حتى الشبع، وفي وقت الدورة الشهرية تحتاج المرأة لسكريات إضافية فلا مانع من تناول مكعبين شوكولاتة.

وأشار أخصائي التغذية العلاجية، إلى أن تناول الشاي الأخضر يساعد على التخلص من المياه المخزنة في الجسم، كما يساعد على زيادة الحرق حيث يفضل تناول كوب بعد الأكل بساعة مرتين يوميا، أو تناول فنجان قهوة خضراء قبل الأكل بنصف ساعة فهو يساعد على سد الشهية.

وتابع: أنه يجب منع تناول العيش بكل أشكاله وأنواعه، كما يجب منع السكر والعسل الأبيض ويتم تعويضه بالسكر الدايت فقط، كما يجب الحفاظ على المشي لمدة ساعة يوميا على الأقل؛ للمساعدة على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

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