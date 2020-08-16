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منوعات

روبوت لاستكشاف عيوب خطوط الأنابيب الصلب.. مشروع تخرج لطلاب بـ«هندسة حلوان»

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:47 م
روبوت
روبوت
وائل خورشيد
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تعد خطوط الأنابيب (المواسير) من أكثر الأدوات المستخدمة في حياتنا وفي مجالات متنوعة مثل خطوط الغاز والنفط وأيضا خطوط المياه وغيرها من تطبيقات أخرى، وتعتبر من أهم وسائل نقل المادة لمسافات طويلة، ولذلك فبقائها آمنة يعد أمرا هاما، وقرر مجموعة من طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان قسم الهندسة الميكانيكيا «إنتاج» تصنيع روبوت للتأكد من سلامة هذه الخطوط والتنبؤ بالانهيار قبل وقوعه حتى لا تزيد تكلفة الخسائر والإصلاحات.

وتحت إشراف جامعة حلوان وكلية الهندسة والدكتور حسين عبد المنعم حسين، ودكتور آية عبدالله، وبتمويل من أكاديمية البحث العلمي، نجحوا في تصنيع روبوت قادر على استكشاف الماسورة من الداخل والكشف عن العيوب السطحية والداخلية من خلال مرحلتين:

المرحلة الأولى: وهي الكشف عن العيوب السطحية، عن طريق واحدة من أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وهي التعلم العميق deep learning من خلال التقاط صور لجدار الأنبوب من الداخل وتحليل الصور ومقارنتها بالبيانات والصور المتوفرة داخل النموذج والكشف عن تواجد العيوب وتصنيفها.

وتأتي المرحلة الثانية تباعا للمرحة الأولى، وهي قياس مدى عمق العيوب المكتشفة من المرحلة الأولى والكشف عن العيوب الداخلية وأهمها الشروخ والتصفح cracks and laminations عن طريق واحد من أهم الاختبارات اللاإتلافية وهو الاختبار بالموجات الفوق صوتية ultrasonic inspection عن طريق إرسال هذه الموجات في جدار الأنبوب، واستقبالها مرة أخرى من خلال المجس، ومن خلال هذه الموجات يتم الكشف عن وجود وتحديد أماكن العيوب.

فريق المشروع هم: محمود خالد صلاح الدين، شوقي محمد شوقي، يوسف محمد عاطف، مصطفي محمد لطفي، إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم، محمود فضل قرني، أحمد عبد الرحيم عبد الرحمن.

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