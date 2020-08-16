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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد أبوبكر عن افتتاح محطة عدلي منصور: تعودنا على الإنجازات

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:36 م
خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
أحلام عبدالرحمن
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أعرب الإعلامي خالد أبوبكر، عن انبهاره بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، بمشاركة عدد من المسئولين والوزراء.

وعلق أبوبكر، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المُذاع على شاشة "ON"، على تقديم الرئيس السيسي، للمستشار عدلى منصور، الرئيس السابق، لوضع حجر الأساس للمحطة التي تحمل اسمه، قائلًا إن هذه المشاهد والرسائل التي قدمها الرئيس السيسي، وتقديمه المستشار عدلى منصور، لوضع حجر الأساس لم تحدث من قبل، ولا بد من الوقوف أمام هذه الصور والقيم.

وأردف أبوبكر: "خدنا على الإنجازات، لكنني مبهور بمصر الجديدة المهذبة والتصرفات الحضارية".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، فعاليات افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، بمشاركة عدد من المسئولين والوزراء.

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الصور

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محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

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محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

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محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

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محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

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محطة مترو «عمر بن الخطاب»

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