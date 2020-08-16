خالد أبوبكر عن افتتاح محطة عدلي منصور: تعودنا على الإنجازات

أعرب الإعلامي خالد أبوبكر، عن انبهاره بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، بمشاركة عدد من المسئولين والوزراء.وعلق أبوبكر، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المُذاع على شاشة "ON"، على تقديم الرئيس السيسي، للمستشار عدلى منصور، الرئيس السابق، لوضع حجر الأساس للمحطة التي تحمل اسمه، قائلًا إن هذه المشاهد والرسائل التي قدمها الرئيس السيسي، وتقديمه المستشار عدلى منصور، لوضع حجر الأساس لم تحدث من قبل، ولا بد من الوقوف أمام هذه الصور والقيم.وأردف أبوبكر: "خدنا على الإنجازات، لكنني مبهور بمصر الجديدة المهذبة والتصرفات الحضارية".وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، فعاليات افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، بمشاركة عدد من المسئولين والوزراء.