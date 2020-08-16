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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يوافق على إحلال وتجديد مسجد مسقوف بالخشب في المنيا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:37 م
النائب همام العادلي،
النائب همام العادلي،
محمد جعفر
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وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبوطالب، بشأن سرعة إحلال وتجديد مسجد السلام الموجود بقرية دلقام شرق مركز سمالوط.

وقال البرلماني إن المسجد مقام من فترة طويلة ومسقوف بالخشب وفيه خطورة على المصلين، وتم إدراجه تحت رقم 9 لعام 2016- 2017 والمقايسة 357 ألف جنيه وتم إرسالها للوزارة، ولم يتم البدء في أى مرحلة من مراحل الإحلال والتجديد.

وأضاف أبوطالب أن لجنة الاقتراحات وافقت على الاقتراح على أن يدرج في الخطة القادمة، بحضور اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المنيا، والمهندس سمير الشال وزارة الأوقاف، والمهندس طارق السيد مدير عام بالأوقاف، والمهندس مصطفي عيد وزارة التخطيط.

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