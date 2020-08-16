«ندعم المملكة».. مصر تدين هجمات الحوثيين المتكررة على السعودية

أدانت وزارة الخارجية، اليوم، الهجمات المتكررة التي نفذتها ميليشيا الحوثي لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية، آخرها تلك التي استهدفت المنطقة الجنوبية، مساء اليوم.وأكدت وزارة الخارجية تضامنها ووقوفها مع السعودية لمواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة، ودعمها المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي، وأهمية الاستجابة لكافة دعاوى وقف إطلاق النار في اليمن، حتى يتسنى تسوية الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المُتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.