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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
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حوادث

القبض على الجزار قاتل زوجته بالهرم

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:50 م
الجزار قاتل زوجته
الجزار قاتل زوجته بالهرم
ندى حمدي
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ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على جزار لاتهامه بقتل زوجته وتقطيع جثتها لأشلاء، ووضعها داخل ديب فريزر بمنطقة الهرم.

وكان تبين العثور على الجثة مقطعة إلى أشلاء داخل ثلاجة، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها، وإعداد تقرير الصفة التشريحية للإصابات التي لحقت بها لبيان كيفية حدوث الجريمة، وصرحت بدفنها عقب الانتهاء، كما طالبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة.

وانتقل فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة إلى الشقة السكنية التى شهدت العثور على جثة ربة منزل مقطعة إلى أشلاء بالهرم؛ لمناظرة الجثمان، ومعاينة المنزل الذى شهد الجريمة، وطلبت تقرير خبراء الأدلة الجنائية الذين انتقلوا بقرار من النيابة العامة إلى مكان الواقعة؛ لرفع الأدلة وفحصها، فضلًا عن إجراء تحليل لعينات الدماء التى تم رفعها بمحيط الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن خلافات زوجية بين المجني عليها وزوجها الذى يعمل جزارا، قد تكون الدافع وراء مقتلها، وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار الزوج للتحقيق معه حول الواقعة، وبيان مدى علاقته بها من عدمه.

وأجرى خبراء الأدلة الجنائية، معاينة للشقة، وتم التحفظ على عينات من الدماء، بالإضافة إلى رفع البصمات، لمضاهاتها ببصمات الزوج الذى كشفت التحريات الأولية عن اتهامه، كما يفحص رجال المبحث كاميرات المراقبة الخاصة بالعقارات والمحلات التجارية المجاورة للعقار الذى شهد الحادث.

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من ربة منزل تفيد بعثورها على جثة حفيدتها "أ. ف. س"، صاحبة العشرين عاما، مقتولة ومقطعة إلى أجزاء داخل أكياس وموضوعة داخل فريزر الثلاجة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة المجني عليها داخل الثلاجة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن زوج المجني عليها ويدعى "م. ش" يعمل جزارا، وراء ارتكاب الواقعة، نظرًا لاختفائه، حيث إن الزوجين قبل الحادث قاما بزيارة والدة المجني عليها وتركا طفليهما هناك ومن بعدها اختفيا، وواصلت والدتها وجدتها الاتصال بهما عبر الهاتف للاطمئنان عليهما لكن دون جدوى، فقامت الجدة بالتوجه إلى منزل حفيدتها لزيارتها ولكنها لم تجد أحدا بالداخل وشمت رائحة كريهة منبعثة من الثلاجة لتفاجأ بجثة ابنتها مقطعة إلى أشلاء داخل فريزر الثلاجة.

وأضافت التحريات أن الجدة استنجدت بالجيران وقامت بإبلاغ الشرطة، وحضر فريق من رجال المعمل الجنائي لمعاينة شقة المجني عليها، وتم التحفظ على عينات من الدماء، بالإضافة إلى رفع البصمات، لمضاهاتها ببصمات الزوج الهارب، وتكثف الأجهزة الأمنية مجهوداتها لكشف ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.

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