مصطفى حجاج يصور «أبويا قالي زمان» مع رضا البحراوي

صوّر الفنان مصطفى حجاج، بالاشتراك مع المطرب رضا البحراوي، أغنية "أبويا قالي زمان"، وذلك بمنطقة روض الفرج، ومن المقرر طرح الفيديو كليب في الأيام القليلة القادمة.أغنية "أبويا قالي زمان" من كلمات أحمد سامي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع إسلام شيبسي، والفيديو كليب فكرة ورؤية فنية المنتج هاني محروس، واستعان فيه بالمخرج محمد عبدالجواد، ومخرج منفذ فتحي السيد، ومدير تصوير سامح فوزي.وتقول كلمات الأغنية: "أبويا قالي زمان يا ابني أنا بحذرك خليك برىء، وإياك الدنيا دي تغيرك وابعد عن اللي يعطلك في السكة ويأخرك".يذكر أن الفنان مصطفى حجاج، طرح مؤخرًا كليب بعنوان "خطوة"، من إخراج نبيل مكاوي، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، كما كسر الكليب حاجز الـ113 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.