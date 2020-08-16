العثور على جثة مسن قتل طعنًا فى المنوفية

عثر أهالي قرية شبرابتوش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، على جثة رجل مجهولة الهوية ملقاة في الأراضي الزراعية بالقرية مقتولا، ويبلغ 60 عاما تقريبا، وعلى جسمه عدد من الوشوم.وأكد مصدر أمني، أن القتيل تم العثور عليه مقتولا بعدد 5 طعنات متفرقة بالجسم ولا يوجد معه أي أوراق تدل على هويته، ومواصفاته غير متطابقة مع أي من الغيابات في مراكز أو محافظات القرية، مناشدا من يتعرف عليه يذهب للمستشفى لاستلام الجثمان.وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد إبراهيم الدسوقي مأمور مركز تلا، يفيد بورود بلاغ إلى المركز بعثور أهالي قرية شبرابتوش، دائرة المركز على جثمان شخص يرجح أنه في أواخر العقد الخامس، مقتولا بطعنات متفرقة بالجسم.وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.