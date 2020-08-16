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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

العثور على جثة مسن قتل طعنًا فى المنوفية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:31 م
العثور على جثة مسن
العثور على جثة مسن
ولاء القاضى
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عثر أهالي قرية شبرابتوش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، على جثة رجل مجهولة الهوية ملقاة في الأراضي الزراعية بالقرية مقتولا، ويبلغ 60 عاما تقريبا، وعلى جسمه عدد من الوشوم.

وأكد مصدر أمني، أن القتيل تم العثور عليه مقتولا بعدد 5 طعنات متفرقة بالجسم ولا يوجد معه أي أوراق تدل على هويته، ومواصفاته غير متطابقة مع أي من الغيابات في مراكز أو محافظات القرية، مناشدا من يتعرف عليه يذهب للمستشفى لاستلام الجثمان.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد إبراهيم الدسوقي مأمور مركز تلا، يفيد بورود بلاغ إلى المركز بعثور أهالي قرية شبرابتوش، دائرة المركز على جثمان شخص يرجح أنه في أواخر العقد الخامس، مقتولا بطعنات  متفرقة بالجسم.

وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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