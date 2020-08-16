وزير النقل: السيسي استخرج اشتراك مترو «مدى الحياة» وطلب آخر لعدلي منصور

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إن الدولة ملتزمة تجاه المواطنين بتثبيت أسعار التذاكر ودعمها.وأكد «الوزير»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، استخراج اشتراك مدى الحياة بمترو الأنفاق للرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا «رفض أن يأخذه دون أن يدفع المقابل المادي له، وطلب عمل اشتراك للرئيس الأسبق عدلي منصور».وأشار وزير النقل إلى أن الرئيس السيسي يدفع كارتة الطرق حتى يكون مثالًا يحتذى به، موضحًا أن محطة بشتيل مركزية لكل قطارات الصعيد وبها نشاط استثماري يخدم المحطة، وسيتم الانتهاء منها خلال عامين.وتابع أن الرئيس السيسي بلمسته الإنسانية قدر المستشار عدلي منصور كما يقدر كل الرموز وجعله يفتتح المحطة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.