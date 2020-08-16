فيصل ندا: «أحضّر لعمل 150 حلقة.. ومش هضيّع تاريخي في تفاهات»

قال السيناريست الكبير فيصل ندا، إنه يحضّر لعمل درامي جديد مكوّن من 150 حلقة، جار تصويره خلال الفترة المقبلة.وأضاف ندا، لـ"الدستور"، أن العمل الجديد سيحمل اسم "الفرس الرابح"، وهي تجربة درامية من إخراج محمد حلمي تتناول المشاكل الاجتماعية لكل بلدان الدول العربية بطريقة كوميدية اجتماعيّة: «العمل يعالج بعض الأمور التي تحدث في عالمنا العربي»، مشيرًا إلى أنه سيتم تصويره في الإمارات وإسبانيا وفرنسا، حيث يعتمد في الأساس على وجوه شابة جديدة من مختلف دول عالمنا العربي.وواصل: "العمل كان من المنتظر تصويره مؤخرًا، لكنه تأجل بسبب فيروس كورونا، ومن المقرر أن يتم تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة".وعن غيابه عن الساحة الفنية قال المؤلف الكبير: "عُرض علىَّ تقديم أكثر من عمل فني، لكنني رفضت لأنني شعرت بتفاهة الفكرة، فأنا قدمت الكثير من الأعمال الجيدة ولن أضيّع تاريخي بهذه النوعية من الأعمال".واختتم ندا، حديثه قائلًا: "أصبح الممثل هو أساس العمل وليس المؤلف والمخرج، من هنا أصبحت الأعمال ليست بقوة أعمال الماضي، وعلى الرغم من ذلك هناك أعمال جيدة عرضت مؤخرًا على الجمهور".